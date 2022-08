"Alejandro Fernández luce como señora"; discriminación escondida en críticas

Machismo, misoginia y un sin fin de estereotipos se esconden entre los cientos de críticas que recibió Alejandro Fernández, luego de que el cantante publicara diversas fotografías en las que se deja ver relajado y disfrutando de una tarde. Entonces, ¿qué fue lo que causó tanto impacto en los usuarios?

Al parecer, su apariencia fue el motivo de burlas, ya que se dejó ver con una camisa floreada, un short de mezclilla, y un pendiente dorado en su oreja izquierda.

De los cientos de comentarios en la publicación, el más constante fue que parecía "una señora". Algunos internautas compararon el look del intérprete de "Me dedique a perderte" con el de Harry Styles, Bad Bunny o el actor mexicano Alejandro Speitzer, celebridades que no causaron el mismo impacto al `romper estereotipos´.

¿Qué hay detrás de las "críticas" a Alejandro Fernández?

La psicóloga Karla Alonzo Jiménez, excoordinadora de Atención Psicológica y Trabajo social en PAIMEF, aseguró que los comentarios son un reflejo de diversas problemáticas que se encuentran latentes en la sociedad, pero son normalizados.

"La mayoría de la gente que comenta son mexicanos, en el caso de Alejandro Fernández siempre se mostró como un "macho", "potro" y "charro". Entonces el hecho de que un hombre cante de esa manera, con ese porte, hijo de un mujeriego, no puede lucir así", comentó. "Otra cosa muy clara ahí son los estereotipos, las personas blancas, con nariz bonita, obviamente hay racismo, por eso estereotipamos y etiquetamos y decimos que eso solo se le ve bonito a Harry Styles porque es blanco y delgado. Es lamentable que en el 2022 todavía estemos tan arraigados a decir quién si puede y quién no", agregó.

El romper las etiquetas le costó al cantante cientos de comentarios, entre los que destacó: "luce como señora". ¿Cómo lucen las señoras y por qué la comparación?

El calificar a alguien como "señora" normalmente es con la intención de ridiculizar u ofender. A lo que la psicóloga Karla Alonzo afirmó que más allá de romper o no estereotipos, de decidir si alguien se ve bien o no con lo que usa, está el cómo califica la sociedad a la mujer.

"Al final, el conflicto es cómo realmente vemos a la mujer, como la denigramos. Una mujer con tres hijos, con calor, el perro ladrando, el gato enfermo, cocinando, ella puede estar incómoda. Lejos de la discriminación, la etiqueta, el estereotipo, ¿hasta dónde denigramos a una mujer?", declaró la psicóloga.

Actualmente, en Tiktok es normal encontrar contenido de personajes femeninos, interpretados por hombres que ridiculizan las conductas cotidianas que realizan las mujeres. Puede causar gracia y ser calificarlo como comedia, pero en realidad solo reproduce etiquetas y refuerza el machismo y misoginia que hay en México.