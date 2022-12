Alex Montiel exhibe a KFC por pollo “medio vivo” en hamburguesa

Alex Montiel, creador e intérprete del “Escorpión Dorado” exhibió a Kentucky Fried Chicken (KFC) tras comprar una hamburguesa y darse cuenta que el pollo que venía dentro de ella estaba crudo.

A través de Twitter, el influencer evidenció con fotografías lo que había comprado en la sucursal de la Ciudad de México.

Tras la exhibición, Montiel, quien es conocido por su personaje de “Cerbero” en “¿Quién es la máscara?”, recibió varios comentarios de sus seguidores, algunos en comedia y otros compartiendo también sus malas experiencias al consumir en la franquicia.