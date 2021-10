Alumna golpea a su maestra para cumplir con un reto viral de TikTok

TikTok se ha convertido en una plataforma donde las personas siguen tendencias divertidas y otras demasiado peligrosas. Los usuarios en algunas ocasiones han rebasado los límites como es el caso de una alumna estadounidense.

A través de la plataforma mencionada, se hizo viral en redes sociales el irrespetuoso desafío de ‘cachetear a un profesor’ este consiste en abofetear a un maestro en el aula mientras otros lo graban. Ante esto la app ya se manifestó al respecto y mencionó que borrará el contenido alusivo al reto, ya que “se trata de un insulto para los educadores de todo el mundo” agregó TikTok.

Aunque para Larianna Jackson, una joven de 20 años, estudiante de Covington High School de Louisiana, Estados Unidos, no le importó agredir a su profesora, pues en los medios locales y en redes sociales circula el terrible video en el que se acerca a la maestra y la golpea en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la información de los medios, la joven se aproximó a su docente de 64 años, la cual padece una discapacidad después de que sonara el timbre que anuncia que terminó la clase; el aula queda vació y la chica entabla una plática con la profesora por unos segundos.

Después comienza a golpearla fuertemente, se observa que la agresividad que emplea la estudiante es demasiada, ya que la chica lograr tirar de la silla a la maestra mientras la sigue violentando.

ADVERTENCIA: La siguiente presentación contiene imágenes de alto impacto visual. Se recomienda discreción.

WARNING: GRAPHIC VIDEO: A Covington teacher was injured and taken to the hospital in a suspected Tik Tok Challenge assault by a student, according to police >> https://t.co/yKDKugxBx3 pic.twitter.com/JstCkctjAt