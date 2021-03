Amazon cambia su logotipo e internautas lo comparan con Adolf Hitler

Amazon cambio el diseño del nuevo ícono para su aplicación, debido a que internautas lo asociaron con el dictador de la Alemania nazi. A principios de año, la empresa decidió añadir una tira de cinta azul sobre su clásico logotipo de ‘sonrisa’.

Recientemente algunos usuarios de internet dijeron que el logotipo se parecía a un bigote en forma de cepillo de dientes, similar al que usaba Adolf Hitler. Por ello, Amazon decidió cambiar la forma y ahora es una cinta doblada.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u