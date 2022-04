Abogados de Amber Heard intentan dejar mal a Johnny Depp

Los abogados de la actriz Amber Heard buscaron menoscabar el jueves la demanda por difamación presentada por Johnny Depp contra ella al pasar horas enfocados en los hábitos de consumo de drogas y alcohol del actor, así como en mensajes de texto que le envió a amigos, incluyendo uno en el que decía que quería matar y deshonrar a su entonces esposa.

Los abogados de Heard mencionaron el historial de Depp como destructor de habitaciones de hotel y la forma en la que golpeó una lámpara de baño durante una pelea con Heard. Depp también enfrenta una demanda presentada por un miembro de equipo de producción que afirma que fue agredido en 2018.

Los abogados de Heard intentan descarrilar la demanda por difamación presentada por Depp por un artículo de opinión de 2018 publicado en el diario The Washington Post que el actor alega lo retrató falsamente como un abusador doméstico, arruinando su lucrativa carrera como actor. La defensa de Heard argumenta que Depp sí abusó de ella física y sexualmente, y afirman que Depp no lo puede negar porque solía estar ebrio y drogado al grado de no recordarlo.

“Yo, claro, golpeteé y mostré un lado feo a Amber en un viaje reciente”,

dijo Depp en un mensaje de texto a su amigo, el actor Paul Bettany, en julio de 2013, que fue mostrado al jurado.

“Soy una persona loca y no tengo la cabeza bien después de beber demasiado”, continuó Depp. “Marihuana, pastillas ... ¡¡¡Bien!!! ¿¿¿Alcohol??? Mi capacidad es demasiado grande y no me detengo ... Feo y triste ... ¡Oh! Cómo me encanta”.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, también se enfocó en un intercambio de mensajes entre Depp y Bettany de ese mismo año en el que Depp decía: “¡¡¡Quememos a Amber!!!”.

Bettany respondió: “Después de pensarlo bien, no creo que debamos quemar a Amber…”.

Depp escribió: “¡Ahoguémosla antes de quemarla! Voy a (grosería) su cadáver quemado después para asegurarme de que está muerta”.

Depp se disculpó previamente con el jurado por el lenguaje vulgar en los textos y dijo que “al calor del dolor que sentía, fui a lugares oscuros”.

Rottenborn también se centró en otro de los textos de Depp a Bettany en 2014, en el que mencionaba whisky, pastillas y cocaína.

Los mensajes de texto fueron enviados durante un período en el que Depp dijo que había dejado de beber. Y fueron enviados en la época de un vuelo privado de Boston a Los Ángeles en el que Heard ha dicho que Depp se emborrachó y la agredió.

Rottenborn presentó mensajes de texto que Depp le envió a Bettany en los que decía que bebió “toda la noche antes de recoger a Amber para volar a Los Ángeles el domingo pasado… Fue feo, amigo… sin comida por días… polvos… media botella de whisky, mil red bull y vodkas, pastillas, 2 botellas de champán en el avión…”.

Amber Heard y abogados intentan desacreditar a Johnny Depp. (Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP)

Una vez más estoy en un lugar de vergüenza y arrepentimiento: Depp

Depp había testificado antes que tomó dos pastillas de oxicodona, un opiáceo al que admite que era adicto en ese momento, se encerró en el baño del avión y se durmió para evitar que Heard lo importunara. También había declarado que sólo bebió una copa de champán en el avión.

Pero Rottenborn también le mostró al jurado las expresiones de remordimiento de Depp tras el vuelo.

“Una vez más estoy en un lugar de vergüenza y arrepentimiento”, escribió Depp a Heard. “Obviamente, lo siento. Realmente no sé por qué o qué pasó. Nunca lo volveré a hacer ... De alguna manera mi enfermedad trepó y se apoderó de mí … Debo mejorar. Y lo haré. Por nosotros. A partir de hoy. Te amo. Una vez más, lo siento, lo siento mucho”.

Para generar más dudas sobre las afirmaciones de Depp acerca de que no era un bebedor problemático en ese entonces, el abogado de Heard mostró al jurado un mensaje de texto que Depp le había enviado a la música Patti Smith sobre una visita a Nueva York en 2014 en el que relataba haber peleado con Heard, emborracharse y estar “muy decepcionado de mí mismo”.

Depp rindió sus declaraciones en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax desde el martes por la tarde. El actor pasó gran parte de ese tiempo describiendo la relación volátil de la pareja y negando haber abusado alguna vez de Heard.

Depp dijo que Heard a menudo lo atacaba violentamente y argumentó que su carrera cinematográfica sufrió después de que ella escribiera su artículo en el Washington Post, el cual desencadenó en la demanda por difamación contra Heard.

Heard no mencionó a Depp por su nombre en el artículo, pero los abogados de Depp afirman que era una referencia clara a las acusaciones que hizo Heard cuando pidió una orden de alejamiento contra el actor en 2016.

Depp dijo que las acusaciones y el artículo contribuyeron a una reputación injustamente arruinada que lo convirtió en un paria de Hollywood y le costó su papel en la lucrativa franquicia cinematográfica de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).

Cuando comenzaron los interrogatorios la tarde del miércoles, Rottenborn señaló evidencia de que Disney tomó esa decisión meses antes de la publicación del artículo.

Los abogados de Heard argumentan que su artículo fue veraz y no lo difamó. También han dicho que Depp arruinó su propia reputación con su mal comportamiento.

El martes en el estrado, Depp calificó las acusaciones de drogadicción como “grotescamente embellecidas”, aunque reconoció que consume muchas drogas. Dijo que su uso de drogas comenzó a los 11 años, cuando tomaba en secreto píldoras de su madre “para los nervios”.

(Con información de Associated Press)