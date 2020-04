AMLO acusa a "Chicharito", Thalía y Derbez de ser usados en su contra

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se fue contra deportistas, actrices y comediantes que han criticado su gestión, señalando que son utilizados para atacarlo.

En clara referencia a Javier Hernández, sin decir su nombre, López Obrador expresó: "Como (a sus enemigos políticos) ya no les da, siguen escalando, entonces lo que necesitan es contrarrestarlo con personalidades que tienen reconocimiento colectivo, mayor", señaló en su conferencia de las mañanas.