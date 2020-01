“Eso sí calienta”, AMLO a cuestionamiento de seguridad de Jorge Ramos

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser cuestionado sobre la inseguridad a nivel nacional, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este miércoles a que el 1 de diciembre de este año se habrán terminado de sentar las bases de la transformación y que, además, habrá resultados en materia de seguridad.

“México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras en criminalidad desde la Revolución”, cuestionó el periodista Jorge Ramos; quien tras apuntar que en 2018 hubo 33 mil 743 asesinatos, mientras que en el nuevo gobierno hubo hasta 34 mil 579 homicidios, preguntó al presidente si ha pensado en cambiar la estrategia o de gabinete de seguridad tras la falta de buenos resultados en la materia.

“Eso sí calienta”, respondió López Obrador, para luego continuar y explicar que el problema radica en la “descomposición” y la “decadencia progresiva” que vive el país.

“Es un tema que aquí tratamos todos los días es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación, se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de tener empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos, se abandonó a la juventud…”, enumeró el presidente.

Y luego de mostrar cifras estadísticas sobre el tema, se comprometió a ofrecer resultado en materia de seguridad este mismo año.

"Va a haber solución pronto. Yo estoy comprometiéndome, el día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, este año va a haber resultados en este que es el tema más difícil que hemos enfrentado (la seguridad y la violencia)", respondió el mandatario a la pregunta del periodista Jorge Ramos.

López Obrador comentó que su Gobierno tiene ventajas para combatir la inseguridad, y enlistó tres: la atención a las causas que originan la violencia, que ya no se permite el contubernio entre autoridades y delincuencia, y el trabajo que realiza todos los días por las mañanas con su gabinete de seguridad.

En abril del año pasado, el periodista acudió a la conferencia matutina para cuestionar también las cifras de homicidio registradas en lo que iba de la administración de López Obrador, ante lo que el presidente indicó que estás eran "heredadas" del gobierno anterior.

(Con información de El Financiero y redes sociales)