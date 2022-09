¿Lo logrará? AMLO propone que Belinda y Nodal canten en el Zócalo

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que fue todo un éxito la presentación de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario recordó que Christian Nodal estaba dispuesto a brindar un concierto en el mismo lugar y propuso juntarlo con Belinda para brindar un show.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador manifestó su agrado de que un cantante con tanta fama como el originario de Sonora esté dispuesto a dar un show de manera gratuita.

Aunque al parecer con quien mejor le interesa quedar bien al titular del ejecutivo es con la cantante que ha apoyado abiertamente la 4T, es decir Belinda, pues expresó que sabía que el intérprete de “Adiós Amor” era pareja sentimental de la también actriz.

Pero en Palacio Nacional, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas se encargó de ponerlo al corriente diciendo que ya se habían separado.

Ante esto, el mandatario preguntó si los artistas habían quedado en buenos términos, ya que no quería causarle un desaire a la oriunda de España.

Enseguida el presidente bromeó diciendo que podría invitar a Nodal y Belinda a dar un concierto en el Zócalo.