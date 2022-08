"Amparín" Serrano, creadora de Distroller, fallece a los 57 años

La tarde de este viernes 12 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de Amparo "Amparín" Serrano, fundadora de la marca "Distroller" y ex integrante de flans.

A través de sus cuenta de Instagram, la hija de la diseñadora mexicana, Camila West, publicó un emotivo mensaje dedicado a su madre.

"Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. que sin ti, esto no es vida, que se te conseda el milagro que les has dado tú a millones de personas".

Tiempo después de que se confirmara la muerte de Serrano, Camila su hija publicó una serie de fotografías y videos de algunos momentos con su madre acompañados de un emotivo mensaje.

Conocida también como "Amparin", fue una diseñadora y emprendedora mexicana, quien se dio a conocer por su creativa interpretación de la Virgen de Guadalupe.

En 2004, Amparo Serrano creó la popular marca Distroller, la cual cuenta con cientos de productos, como libretas, juguetes, juegos de mesa y ropa.

La marca tiene presencia en nueve países:

Durante un tiempo en su vida artística, Amparo formó parte del grupo Flans. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la diseñadora reveló los motivos de su salida.

"Me corrió Mildred porque ella pensaba... En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces, tenía que terminar la carrera de diseño, y Mildred quería que dejara esa carrera y yo no podía dejarla. A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara... Ahora ya la entiendo, antes no y me costó mucho trabajo recuperarme de eso".

"Cuando me corre Mildred... Le agradezco, porque cero talento, no entiendo cómo me atreví. Pero luego me lancé de dueto con otro cuate".