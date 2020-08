Anabelle llena de terror a internautas: dicen que escapó del Museo Warren

Cancún.- Esta mañana, Internet despertó con la noticia de que la muñeca Anabelle, cuya historia fue llevada al cine de terror, había “escapado” de la vitrina en donde había sido puesta por Ed y Lorraine Warren, quienes investigan fenómenos paranormales.

El nombre de la muñeca se colocó entre las tendencias, con más de 363 mil tweets mientras que el de la pareja de investigadores ya acumula 131 mil menciones, todas relacionadas con memes o con “lo trágico” que se ha vuelto el año en curso.

¿Ubican ésta muñeca? Es la verdadera muñeca Anabelle, estaba ubicada en el museo de los Warren y digo estaba porque se escapó. pic.twitter.com/BzpTOmB8Kc — Gid🧚🏼 (@Gidkria) August 14, 2020

Tras hacerse viral este rumor, Chris Mckinnell el nieto de Ed y Lorraine Warren, quien se encarga de mantener el legado de la pareja, desmintió la noticia.

¿De donde surgió el rumor de que Anabelle escapó?

De acuerdo con Radio Fórmula, todo puede deberse a un error de interpretación al traducir una entrevista que ofreció la actriz Annabelle Wallis, en la que explica cómo fue trabajar al lado de Tom Cruise durante la filmación de “La Momia”.

En una entrevista con THR, Wallis contó que Cruise le dijo que nadie corría junto a él en pantalla, sin embargo, la actriz consiguió rodar esas escenas junto a él.

Aparentemente, una mala traducción parecía decir que Anabelle había escapado, cuando en realidad se trataba del relato de la actriz sobre escenas de escape y correr.

“Él está en un nivel diferente y me marqué una meta. Corrí en pantalla con él, pero me dijo al principio que no. Me dijo: ‘Nadie corre en pantalla conmigo’. Y yo le contesté: ‘Bueno, soy una buena corredora”, dijo Wallis.

La confusión se hizo mucho más viral porque Annabelle Wallis interpretó a Mia en la película original de Annabelle, y en la misma entrevista que se hizo viral por ser mal traducida, Wallis también habló sobre su experiencia de trabajar al lado del director de la muñeca satánica, James Wan.

El hecho es que la muñeca diabólica ha sembrado terror en Twitter, en donde además de revivir su historia se han desatado toda clase de parodias y chistes.

La gente le tiene más miedo a Anabelle que al COVID-19 pic.twitter.com/tYgr65bO6h — Jorge Negrete (@JorgeNe44615595) August 14, 2020

anabelle viniendo a latam a jodernos solo por decir que no puede venir pic.twitter.com/FNWJ9H56Qx — 𝐩𝐚ø; 爆豪☁️ (@tylereilish) August 14, 2020

Lo memes de Anabelle mejoraron mi mañana



Me sigo cagando de risa con estos JAJAJAAJJAAJAJAJA pic.twitter.com/rBcZawWX0b — Witch (@theblaiirwitch) August 14, 2020

La historia de la muñeca Anabelle

La historia de la muñeca Annabelle, según el portal Spoiler, es que se trata de un juguete Raggedy Ann obsequiado a una joven llamada Donna en 1970. La chica comenzó a notar cosas extrañas con su muñeca: la encontraba diariamente en una posición diferente, cambiaba de habitación y hasta comenzaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como "ayúdanos".

Una medium le confirmó que el objeto había sido poseído por el espíritu de una niña de siete años de nombre Annabelle Higgins que habría fallecido en ese lugar. Asustada, Donna decidió acudir a Ed y Lorraine Warren, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, quienes hicieron un exorcismo y se llevaron la muñeca a su museo. La pusieron en una vitrina sellada y no volvió a causar problemas, al menos hasta hoy.

(Con información de Radio Fórmula y spoiler.bolavip)