El colectivo Anonymous declaró estar oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso y afirmó que ha atacado varios sitios del gobierno, luego de que Vladimir Putin ordenó una atacar Ucrania.

Anonymous ha escrito en Twitter que sido autor de varios ciberataques dirigidos contra la Federación Rusa, a la que le han declarado una guerra cibernética.

“El colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso. #Anonymous #Ukraine”.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Mencionó que también han hackeado la página del Ministerio de Defensa ruso y el Servicio Federal Antimonopolio.

Así como declaró que fue responsable por el hackeo de las páginas del canal de noticias RT en inglés y RT en ruso.

JUST IN: #Anonymous has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News | https://t.co/Gjg7QDMJ6y | in response to Kremlin's brutal invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/pUoo7o5TWF — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 24, 2022

