Video: Anonymous regresa y amenaza con exponer a policías tras la muerte de George Floyd

ESTADOS UNIDOS.- El famoso grupo de hacker internacional conocido como, Anonymous, está de vuelta, así se dio a conocer a través de un video que se ha hecho viral en redes sociales, donde promete desmantelar y exponer los crímenes realizados por la policía de Estados Unidos tras el reciente abuso policíaco en contra de George Floyd, el cual, perdió la vida.

Este popular clip de un poco más de un minuto se publicó en YouTube pero se viralizó en Twitter dado que supuestamente esta plataforma de videos decidió borrarlo minutos después.

Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen derecho a hacer lo que quieran", inicia la filmación.#Anonymous pic.twitter.com/C7SBhCEkBl — Derk (@AnoNDerk) May 31, 2020

"Estos oficiales deben enfrentar cargos criminales y el oficial Chauvin especialmente debería enfrentar cargos de asesinato. Desafortunadamente, no confiamos en su organización corrupta para llevar a cabo la justicia, entonces, expondremos muchos de sus crimenes a todo el mundo" señala Anonymous en el video.

También te puede interesar: Video: Jóvenes le salvan la vida a un anciano atrapado en un incendio

A través de Twitter, en un perfil de Anonymous creado para presentar denuncias, se han publicado distintos clips grabados por distintos usuarios en los que se ven diferentes hechos de violencia policial cometidos durante las protestas del fin de semana en Estados Unidos.

I'm not qualified to say who is and isn't an ally, but I like what this lady in red did. https://t.co/ymWt0W61tu — Anonymous (@AnonyOps) May 31, 2020

Here's what the cops were up to yesterday. Running people over, pushing down old people with canes. You know, normal cop stuff. It has to stop. https://t.co/CGHcw95j6N — Anonymous (@AnonyOps) May 31, 2020

De igual forma, desde el pasado sábado por la noche, Anonymous hackeo el sitio web de la Policía de Minneapolis.

If the police can't restrain themselves and are shooting reporters, kicking protesters, punching protesters, and engaging in violence - how can anyone expect the people to restrain themselves?

People are done being brutalized and murdered. — Anonymous (@YourAnonNews) May 31, 2020

(Con información de Zócalo)