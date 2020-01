Antes era gay y le iba al América: Mauricio Clark

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Clark vuelve a generar polémica en redes sociales, aunque esta vez, por una cuestión más allá de su “conversión” sexual.

De acuerdo con redes sociales, el conductor, quien ahora se hace llamar Franco Clark, tuvo una presentación en el programa Hoy, donde se disculpó por actitudes que ha tenido para con los presentadores del matutino de Televisa.

Sin embargo, en medio de sus disculpas, Mauricio Clark volvió a hacer un comentario inapropiado y homofóbico al decir que:

“Ah y también ya le voy a las Chivas, porque antes era puto y le iba al América . No, no es cierto, ya”, dijo ante los gestos de desaprobación de los conductores de Hoy.

En otra parte de la transmisión, Mauricio Clark reveló que sus recientes acciones son productor del maltrato psicológico que sufrió a manos de su padre, pero que gracias a la religión, ha podido salir adelante.

“Yo no estoy aquí en el foro 16 de hoy, esta que fue mi casa durante casi 20 años, yo no estoy aquí para que me crean o convencerlos, yo no puedo transformar a alguien (…) yo lo digo para quien le ayude”.