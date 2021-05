¿Antorcha Humana, eres tú? Candidato prende fuego a su mano y se declara listo para debatir

El candidato a la presidencia municipal de Puebla por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC), Edgar Yamil Yitani Ortega, fue tundido en redes sociales por haber difundido un video donde envuelve su mano en fuego para declarase listo para un debate.

"Manifiéstate lucifer", escribió un usuario al ver el video en que el candidato se prende fuego y luego rompe los logotipos de los partidos contrarios. "Y con esta payasada ya casi tenemos a todos los políticos basura haciendo ridiculeces", agregó otro usuario. "Ay wey!!!! El señor del fuego ", posteó otro internauta.

Y es que el Instituto Electoral del Estado anunció que será el 27 de mayo cuando se lleve a cabo un debate entre los ocho candidatos a la alcaldía de la capital poblana.

El abanderado se describe como un padre de familia, escritor, deportista, abogado, empresario, comerciante y defensor de los derechos humanos. Fuera de broma, un usuario lamentó que juegue con quemarse el cuerpo.

"Está mal que opine lo siguiente y es muy personal: este viejito loco no sabe lo horrible que es quemarse las manos y los brazos. No tiene idea. Aclaro, mi punto de vista no es correcto y lo sé, pero solo pienso que es un anciano loco que ya tiene demencia senil".