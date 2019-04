¡Prepárate! Anuncian el primer 'cervezazo' del año

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa cervecera Grupo Modelo, anunció el primer "cervezazo" del año donde pondrá en participación todos sus productos como Corona, Victoria, Modelo y Bud Light.

De acuerdo a Infobae, aún no se sabe de qué trata este evento, ni se sabe cuándo será, pero lo que sí es seguro es que el anuncio ya provocó varias reacciones en redes sociales, todas de expectación que en papel el suceso se realizaría antes de Semana Santa o durante esas fechas.

Desde algunos ángulos se han especulado con que el "cervezazo" sería el equivalente en el combustible, es decir, un "gasolizano" que consiste en el aumento al precio del producto. También se ha dicho que Grupo Modelo aprovecharía de forma estratégica la época de calor y la Semana Santa para subir los precios, que es una fecha cuando se consume mucho esta bebida.

Algunas reacciones fueron de tipo crítico: "empezamos el día con malas noticias", "No al cervezazo, no", "Para este gobierno se acabó el mito de una no es ninguna", "Los borrachos de dinero", "Esto sí ya es demasiado, ya basta", fueron algunos de los comentarios que en el papel se oponen al anuncio.

Otras reacciones fueron de tipo irónicas utilizando los tan famosos "memes". Muchos de ellos se basaron en imágenes de Los Simpson para dar a entender que las personas fanáticas de esta bebida llorarán de tristeza por el alza del precio.

Unos fueron más allá y levantaron encuestas para saber la opinión de la gente sobre si estaban a favor o en contra del anuncio y resultó que el 86 por ciento dijo que estaba en contra y que la empresa cervecera tuviera piedad para todos los clientes.

Otros sacaron su lado más optimista al asegurar que podrán sobrevivir a este aumento de precio, sobre todo si los sueldos siguen igual. "Claro que podemos sobrevivir al cervezazo con algunos pequeños sacrificios: de hoy en adelante solo papel higiénico común, nada de acolchonaditos ni nada de eso y solo uno de ustedes irá a la universidad", escribió una persona en respuesta al anuncio.

Una persona propuso una marcha para manifestarse en contra de este suceso, pues se sintió agredido con el anuncio y con el fin de echar atrás la decisión de la empresa.