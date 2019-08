Aparece una rana viva en una ensalada empaquetada

Agencia

Estados Unidos.-Una familia de Wisconsin (EU) se llevó una sorpresa tras comprar una ensalada empaquetada y encontrar una rana viva en su interior.

De acuerdo con El Debate, el hecho se dio el pasado martes 14 de agosto, cuando Karlie Allen y su familia, residentes de la ciudad de Glendale, en Wisconsin, se disponían a cenar tras haber comprado una ensalada de vegetales orgánicos en un supermercado local.

Sin embargo, cuando se disponían a comer, se percataron de que una rana viva se encontraba en su interior, dando lugar a gritos de pavor.

La usuaria Karlie Allen captó en video el desagradable momento y lo compartió a través de Twitter, donde se ha vuelto viral, superando las 5 mil 400 reproducciones.

Allen detalló que su familia esperó al día siguiente para devolver el paquete al supermercado, pero para entonces la rana ya no se encontraba. Sin embargo, de igual forma lo llevaron y recibieron un reembolso, no sin quejarse por la presencia del anfibio en el producto, cuyo etiquetado especifica que se encuentra listo para consumirse.

En respuesta, la empresa emitió un comunicado donde indicó que situaciones como esa "ocurren de vez en cuando, cuando se trata de productos orgánicos".

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9