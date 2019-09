Apple presenta su nuevas "Slofies" y Twitter se burla con memes

Agencias

MÉXICO.- Este martes, Apple presentó, entre otras cosas, la línea de teléfonos iPhone 11, que cuenta con varias nuevas funciones, como la de tomar 'slofies', un término acuñado por la empresa estadounidense para los 'selfies' en cámara lenta.

Esta nueva expresión, que combina las palabras 'slow motion' ('cámara lenta', en español) y 'selfie', ha logrado mucha atención por parte de los usuarios, que inmediatamente llenaron la Red con bromas y memes, indica el portal de noticias RT en su sitio web.

I’m already tired of the slofies I’m yet to see on Twitter and Instagram 💀#AppleEvent pic.twitter.com/ujNiMR3rFQ — AnnaliseKeating'sSon 🇿🇼🇬🇧 (@kayswizz11) September 10, 2019

"Viajar a destinos turísticos está a punto de volverse más insoportable", señaló un tuitero mientras que otro bromeó que ya está "cansado" de los 'slofies' que aún tendrá que ver en Twitter e Instagram.

Less slofies, more slothies. pic.twitter.com/uAGiA9uMJv — anglia plena jocis (@alexstapleton) September 10, 2019

"Menos 'slofies', más perezosos", subrayó un usuario, en referencia a que el nuevo término se parece mucho a la palabra inglesa 'sloth', que significa 'perezoso'.

Me if I hear anyone ask for a “Slofie”#AppleEvent pic.twitter.com/BjUXXhYlEZ — Josh Marley (@Josh12Marley) September 10, 2019

"Yo si escucho a alguien pedir un 'slofie'", escribió, por su parte, otro internauta.

Mientras tanto, el fundador del portal MacStories, Federico Viticci, calificó a 'slofies' como "la peor palabra del 2019".