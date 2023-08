Aprendiendo sin un padre: la historia de 'Papá, ¿cómo lo hago?'

Rob Kenney es un reconocido youtuber que se volvió famoso por su canal llamado ‘Papá, ¿cómo lo hago?’ (Dad, how do i? en inglés), donde se dedica a pasar sus enseñanzas a cientos de jóvenes que al igual que él, no cuentan con la figura de un padre.

Justo cuando comenzaba la pandemia de Covid-19, vio que la gente, en especial jóvenes, necesitaban ayuda en ciertas cosas y no tenían a alguien a quién acudir. Fue ahí que vio la oportunidad para abrir su canal de Youtube.

Al principio creía que nadie lo vería, pero lo que a Rob le impulsaba a subir sus videos no eran las vistas ni reproducciones. Lo más importante para él, era transmitir el conocimiento que había adquirido.

De hecho, en su primer video enseñó cómo atarse una corbata, el cual tiene 2.3 millones de reproducciones.

Su historia

A sus 14 años, Rob Kenney y sus hermanos presenciaron el divorcio de sus padres, tras el cual él y sus hermanos fueron separados de su madre, por no estar lo suficientemente preparada para cuidarlos.

Al final quedaron bajo protección de su padre, quien en poco tiempo decidió alejarse de sus vidas.

La profunda tristeza y decepción que estaba sintiendo, lo llevó a prometerse que jamás dejaría que alguien en su posición se sintiera de la misma forma.

Conforme fue creciendo, tuvo que valerse por sí mismo para aprender cosas como cambiar una llanta o razurarse.

Poco a poco fue ganando seguidores que le agradecen por brindarles su conocimiento en cosas prácticas y necesarias para la vida cotidiana.

La historia de Rob nos enseña que incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas, podemos aprender a transmitir apoyo y compañía a aquellos que necesiten de alguien que esté a su lado.

Rob cuenta con varias redes sociales: Instagram, Facebook, Youtube y su página web oficial.

(Con información de redes sociales)