Arrestan a hombre que pasaba su cuarentena en una isla cerrada de Disney

ORLANDO, FLORIDA.-Diputados de Florida arrestaron a un hombre que había estado viviendo su cuarentena en una isla cerrada de Disney World, diciéndole a las autoridades que se sentía como un "paraíso tropical".

Los agentes del Sheriff del Condado de Orange encontraron a Richard McGuire en la Isla Discovery de Disney el jueves. Dijo que había estado allí desde el lunes o el martes y que había planeado acampar allí durante una semana, según un informe de arresto.

El hombre de 42 años dijo que no escuchó a numerosos agentes que lo buscaban a pie en la isla privada, en bote y por aire porque estaba dormido en un edificio. Le dijo al diputado que no sabía que era un área restringida, a pesar de que había numerosas señales de "no allanamiento".

"Richard declaró que no estaba al tanto de eso y que parecía un paraíso tropical", según el informe del arresto.

Los agentes de infantería de marina del condado de Orange en Bay Lake utilizaron un sistema de megafonía para decirle a McGuire que no se le permitía estar en la propiedad, pero de todos modos permaneció en la isla, según el informe del arresto.

Un representante de seguridad de Disney dijo que vio a McGuire usando un bote de la compañía el jueves, y señaló que el área tenía varios letreros de "no entrar" y dos puertas cerradas. Ella le pidió a la agencia que presente cargos.

McGuire fue arrestado por un delito de allanamiento y llevado a la cárcel sin incidentes. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar.

Anteriormente llamada Treasure Island, Discovery Island había sido el sitio de un parque zoológico antes de que la isla fuera cerrada al público en 1999.