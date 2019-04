Asesinan "increíble" elefante y lo presumen en Twitter

Agencia

ZIMBAUE.- El cazador Grant Taylor mató a un elefante en el Parque Nacional de Gonarezhou (Zimbabue), informó este jueves el portal Africa Geographic, citando a una publicación en la página de Facebook de JWK Safaris, empresa local que organiza cacerías en ese país africano, desatando una enorme polémica.

Según el texto, ya eliminado de la red social pero conservado en el portal, el animal "excepcional", disparado en el Parque Nacional de Gonarezhou, tenía "colmillos largos, gruesos y simétricos".

Anger as trophy hunter ‘slaughters’ rare large-tusked elephant in Gonarezhou https://t.co/Eg7yUy9MJz

Aunque la publicación no menciona la especie, lo más probablemente es que fuera un elefante africano de la sabana, también conocido como 'loxodonta africana' y pertenecía a la población del sudeste de Bajo Veld, que consta de unos 11.000 ejemplares.

JWK Safaris provocó una ola de críticas en la Red por parte de los defensores de los animales: "Tenemos que empezar a cazar a los cazadores".

We need to start hunting trophy hunters 😡