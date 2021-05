¡Asqueroso ataque! Atentan contra restaurante chino; le arrojan cucarachas (VIDEO)

En estos tiempos ya es muy común ver ataques armados en restaurantes, pero... ¿un ataque con cucarachas?... eso no es algo que se ve muy seguido.

Un establecimiento de comida en la ciudad de Taipéi, en Taiwán, China sufrió un atentado el pasado lunes donde un sujeto desconocido aventó más de mil cucarachas en el lugar.

El inusual momento fue captado por las cámaras de seguridad del restaurante de nombre "G House Tapei".

Roach attack -- police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.



(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD