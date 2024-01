Terror a bordo: Avión de Alaska Airlines pierde ventana durante vuelo

Un avión de la aerolínea Alaska Airlines tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Portland, Estados Unidos, luego de que una de las ventanas de la cabina explotara y creara un agujero enorme en pleno vuelo.

El vuelo comercial 1282 del Boeing 737-9 despegó sin ningún problema del Aeropuerto Internacional de Portland alrededor de las 5 de la tarde de ayer, para dirigirse a Ontario, California.

Sin embargo, los pilotos tuvieron que dar marcha atrás cerca de los 4 mil 876 metros de altura y regresar después de que una ventana se rompiera de la nada, lo cual por supuesto, causó el pánico de los más de 170 pasajeros y seis tripulantes que iban a bordo.

Alaska Airlines Flight Makes Emergency Landing After Window Blows Out | Click to read more 👇 https://t.co/NK8ulh4eTM

El caos se desató en un abrir y cerrar de ojos, mientras las máscaras de oxígeno caían una por una sobre las cabezas de los pasajeros, quienes cerraron los ojos ante potentes ráfagas de vientos similares a un tornado que circulaban por toda la cabina, causando un ‘problema de presurización’.

Por fortuna, ninguna persona salió disparada gracias al seguimiento de instrucciones por parte de la tripulación de vuelo.

Vi Nguyen, le dijo a The New York Times que fue despertada por un fuerte estruendo durante el vuelo y cuando volteó hacia su izquierda, vio que ‘la pared del costado del avión se había ido’.

Su amiga, Elizabeth Le, comentó que un adolescente perdió su camisa y su piel estaba roja e irritada mientras estaba sentado con su madre en sus asientos.

Los auxiliares de vuelo intentaban ayudarlos a trasladarse a otra sección del avión.

“Fue sinceramente aterrador. Casi me derrumbo, pero me di cuenta de que necesitaba mantener la calma”.

El director general de Alaska Airlines, Ben Minicucci, declaró en un mensaje que su flota de 65 aviones Boeing 737-9, estará suspendida de toda actividad en el aire hasta encontrar las causas del aparatoso incidente que pudo haber cobrado la vida de una o más personas.

Minicucci también agradeció la pronta respuesta de los pilotos y asistentes de vuelo, quienes se encargaron de poner a salvo a los pasajeros.

Por último, recalcó que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está liderando una investigación sobre lo ocurrido.

Flight 1282 and our next steps with the Boeing MAX-9: https://t.co/LFxJvQYNcA pic.twitter.com/oemRokr1tz