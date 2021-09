¡Ay no! Felicitan a la Fuerza Aérea de EU usando “tres cazas rusos”

El Comando Sur de EEU felicitó este sábado a la Fuerza Aérea de su país (USAF, por sus siglas en inglés) con motivo de su 74º aniversario, pero en la imagen que ilustra su mensaje, que publicó en su cuenta de Twitter, aparece la silueta de tres cazas rusos Sukhoi Su-27.

La confusión no pasó desapercibida para los internautas, que expresaron su sorpresa ante el equívoco. "¿Cuándo consiguió la USAF aviones Sukhoi?", escribió uno de ellos. "Esta felicitación de cumpleaños está patrocinada por Sukhoi, el diseñador y fabricante líder mundial de aviones militares", bromeó otro.

"Desde sus humildes comienzos en 1947, nos apoyamos en los grandes aviadores que han ayudado a construir la fuerza aérea más grande del mundo", escribió la USAF en su cuenta oficial de Twitter con motivo de la efeméride. "Agradecemos a todas y a cada una de las personas que han ayudado a generar credibilidad y confianza para nuestra nación y nuestros aliados", añade.

En un tuit posterior se asegura que esta rama del Ejército estadounidense posee un "récord de éxito en el poder aéreo". Asimismo, se indica que, sobre esta base, acelerarán el cambio para satisfacer las necesidades bélicas del mañana.

Otros fueron más compresibles y modificaron la ilustración colocando a las aeronaves correctas.

Happy Birthday Air Force!

Southern Command — I redesigned your graphic using F-22 Raptors.



Consider it a little Creative Direction – free of charge.

These aircraft were designed to destroy the ones in your original post. Cheers! pic.twitter.com/JkDiNPd9Kz