¿‘Baby Yoda’ es Sith? Presidente del PRI muestra a Grogu vestido de priísta

El futuro de Grogu en “The Mandalorian” aún es incierto. Pero tal parece que en el mundo real Grogu ya se decantó por “el lado tricolor” de la Fuerza… o al menos así lo ve el presidente nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas.

‘Alito’ presumió en sus redes sociales un muñeco del personaje Grogu que le fue obsequiado por Gabriel Ángeles Rojo. Pero para no dejar pasar la oportunidad, vistieron a “Baby Yoda” con los colores del partido.

El mítico personaje de la serie de Disney The Mandalorian se encuentra vestido con un chaleco del PRI.

Moreno Cárdenas agradeció el regalo y se congratuló por la visita que recibió en sus oficinas de la dirigencia nacional.

Obviamente, la singular imagen de Grogu vestido de priísta no pasó desapercibida en redes sociales y generó una oleada de reacciones… muchas de ellas no muy halagadoras.

Un usuario incluso "pidió ayuda" al maestro Luke Skywalker:

@HamillHimself @PedroPascal1

Please help us. They are using #BabyYoda as a pet for their corrupt political party.



For Mexico the PRI is what the Galactic Empire is to @StarWars, what you consider that Donald Trump was to the United States. Please sue them for unauthorized use!