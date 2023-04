Bad Bunny lanza nuevo sencillo con Grupo Frontera, ¿ya la escuchaste?

Bad Bunny estrenó este lunes su nuevo sencillo junto a Grupo Frontera, titulada "Un x100to", video que a unos minutos de su publicación ya cuenta con más de tres mil visualizaciones.

Fue durante la noche de ayer que el intérprete de "Estamos bien" subió un TikTok con un fragmento de la canción, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, convirtiéndola en una de las colaboraciones más esperadas.

Además, por medio de su cuenta de Instagram, el "Conejo malo" subió a sus historias una fotografía con la agrupación mexicana, que saltó a la fama tras interpretar "No se va", canción original de Morat.

¿Ya viste el video? Aquí te lo compartimos.

Una de las presentaciones más esperadas del festival Coachella fue la de Bad Bunny, pues por primera vez un cantante latino encabezaría el festival. Un Dr. Simi y la presencia de Kendall Jenner, fueron algunos de los sucesos que se volvieron virales en redes sociales.

El pasado viernes 14 de abril, el "conejo malo" volvió a los escenarios tras realizar una exitosa gira mundial el año pasado. Ahora, el puertorriqueño preparó un show en medio de especulaciones de un romance con la modelo estadounidense y una demanda de su exnovia.

Sus fans disfrutaron de éxitos como "Moscow mule", "Neverita", "La Santa", "La difícil", "Te boté", entre otros sencillos que posicionaron a Bad Bunny como un exponente del reguetón mundial.

Uno de los invitados de lujo que tuvo el intérprete de "Me porto bonito" fue Post Malone, quien tocó la guitarra mientras "Benito" cantaba "La canción".

Durante el show, sus seguidores no pudieron desaprovechar el momento para lanzarle al cantante algunos objetos, entre los que destacó un peluche del Dr. Simi.

My favorite special guest, Dr. Simi 👨🏻‍⚕️ and the look of absolute confusion on Benito’s face LMAOOOO 🤣#Coachella #DrSimi #BadBunny #MexicoLindoYQuerido 🇲🇽 pic.twitter.com/wEOGA293sN