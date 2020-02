Bad Bunny exige justicia por el asesinato de mujer transgénero

Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny, rindió homenaje, durante el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, a Alexa, una mujer transgénero que fue asesinada en Puerto Rico la madrugada del lunes.

Bad Bunny ( @sanbenito ) performs “Ignorantes” with @sechmusic from his new album “Yo Hago lo que me da la Gana” #YHLQMDLG 🎶 https://t.co/FsrSMKxRbr #FallonTonight pic.twitter.com/BDjqy6c1ic

Durante la interpretación de Ignorantes, tema que forma parte de su nuevo disco, YHLQMDLG, el puertorriqueño portó falda y una camiseta blanca con la frase: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda".

El intérprete fue apoyado por su público a través de redes sociales, pues el caso creó polémica en dicho país, debido a la grabación que se hizo conocida de la mujer antes de morir, donde varios hombres la insultan y amenazan.

El domingo por la noche, Alexa se volvió viral, gracias a un par de fotografías en el baño de un restaurante, en las que usuarios fomentaban la discriminación y hacían un llamado a que se hiciera algo contra ella.

'Alexa' was a transgender woman killed in Puerto Rico after social media posts accused her of peeping on people in a public bathroom. Police found no proof. The complainant didn't file charges after finding out Alexa was homeless. Despite that a narrative spread on social media. pic.twitter.com/xknfGH7HRD