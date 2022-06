¡Bajaaan! Joe Biden cae al intentar bajarse de una bicicleta

El presidente Joe Biden se cayó el sábado al intentar bajarse de su bicicleta al final de un paseo en el Parque Estatal de Cape Henlopen, cerca de su casa en una playa de Delaware, por fortuna el mandatario estadounidense no sufrió ningún daño por la caída.

“Estoy bien”, dijo a los periodistas el presidente estadounidense de 79 años después de que los agentes del Servicio Secreto lo ayudarán rápidamente a incorporarse. “Mi pie quedó atrapado” en el pedal, agregó.

Biden y la primera dama Jill Biden estaban terminando un paseo matutino cuando el mandatario decidió acercarse pedaleando hacia una multitud de simpatizantes que estaban junto al sendero para bicicletas.

Biden, que llevaba puesto un casco, perdió el equilibrio mientras trataba de desmontar, aparentemente cayendo sobre su lado derecho y rodando sobre su espalda antes de que lo ayudaran a levantarse.

El presidente se recompuso rápidamente y pasó varios minutos charlando con las personas que se habían reunido para verlo andar en bicicleta. Biden no necesitó atención médica y está “bien”, según un comunicado de la Casa Blanca.

Los Biden están pasando un fin de semana alargado por un feriado nacional en su casa de Rehoboth Beach. Celebraron su 45 aniversario de bodas el viernes.

Usuarios en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para mofarse del presentido de los Estados Unidos, tras su desafortunado “tropiezo”.

