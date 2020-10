Bárbara de Regil desata polémica en redes al ser juez en un concurso de draq queens

MÉXICO.- Fue antes del mediodía de este martes cuando el concurso "La Más Draga" anunció que como juez invitada de lujo estará Bárbara de Regil, lo cual provocó que los usuarios de redes sociales realizaran diversos comentarios y también memes sobre la actriz de "Rosario Tijeras", luego que señalan que ella desconoce sobre las drag queens.

Comentarios como "para la otra invitan a Mauricio Clark o Mauricio Martínez", "es una burla que inviten gente que no tiene idea de lo que es el drag" y "en serio que incongruencia" fueron algunos de los que los seguidores de la cuenta escribieron a propósito del anuncio.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil dedicó un espacio para hablar sobre su participación en este episodio de la tercera temporada de "La Más Draga":

"No les había contado pero me tocó ser parte del jurado La Más Draga. Ustedes no saben lo bien que lo pasé, lo mucho que me divertí, estaba super nerviosa porque neta me encanta ese programa y yo quería que todas ganen".