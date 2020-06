Bárbara de Regil vuelve a viralizarse en redes; ahora por unas medias y un collar

Bárbara de Regil vuelve a dar de que hablar en redes sociales. Ahora la protagonista de Rosario Tijeras subió una imagen a su cuenta de Instagram en la cual luce unas medias de la firma italiana Fendi y un collar de Chanel; las primeras valen casi 7 mil pesos y el collar 14 mil pesos.

En la imágen también aparece su hija quien posa con unas medias de la marca Gucci, de aproximadamente 6,200 pesos.

Esta publicación no hubiera pasado a mayores si no hubiera escrito que lo material no importa.

“No es lo que tenemos en la vida, es a quien tenemos”, escribió Bárbara de Regil.

(Con información de 'El Universal')