Bebé bloquea iPad sin querer ¡por 48 años!

ESTADOS UNIDOS.- Vaya cosas que nos terminamos encontrando en Internet, y es que Evan Osnos, escritor del New Yorker ha compartido una fotografía en redes sociales donde se puede ver que su iPad se ha bloqueado, lo chistoso es que su dispositivo no podrá ser desbloqueado sino hasta dentro de 25,536,442 minutos, es decir, poco más de 48 años y medio.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW