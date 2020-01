BenSoloChallenge: el reto viral de los fans de Star Wars

Agencia

MÉXICO.- Con todo y las críticas negativas recibidas, las molestias entre el fandom y las numerosas noticias que revelan una producción problemática, Star Wars: el ascenso de Skywalker ha logrado ser el éxito del último mes y muchos fans están complacidos por el trabajo de J.J. Abrams y compañía e incluso han comenzado un nuevo reto en redes sociales, el #BenSoloChallenge.

Como todos los que estén leyendo esto sabrán, hay un momento en la película donde el personaje interpretado por Adam Driver obtiene el sable de luz que antes perteneció a Luke (originalmente a Anakin), a través de la conexión entre él y Rey (Daisy Ridley) que nos fue adelantada en Star Wars: Los Últimos Jedi y que trasciende el espacio y el tiempo, menciona el portal Tomatazos en su sitio web.

Cuando la heroína está frente a Palpatine y parece lista para darle un golpe final que la convertirá en la nueva emperatriz de los Sith, coloca el arma en su espalda y ésta aparece en la mano de Ben Solo, quien la utiliza para enfrentarse y acabar en un dos por tres con los Caballeros de Ren.

Tras recibir el sable de luz y al sentirse en gran ventaja frente a sus enemigos que antes lo tenían rodeado, Ben hace un encogimiento de hombros y levanta los brazos, un gesto que en inglés se conoce como shrug, y que se representa con este emoji ¯\_(ツ)_/¯ . Esa expresión precede el primer ataque que realiza contra los Caballeros de Ren y es una referencia a un momento de la primera trilogía en el que Han Solo (Harrison Ford), su padre, hace el mismo gesto.

El año antepasado ya habíamos visto un reto de redes sociales similar cuando Star Wars: Los Últimos Jedi - mostró a Kylo Ren con el torso desnudo y su pantalón a la altura de su ombligo, ahora le toca el turno al #BenSoloChallenge, aquí les dejamos algunos ejemplos:

Saw the #bensolochallenge on my tl and remembered about me (Rey) and my friend (Leia) having a go at it a couple of weeks ago pic.twitter.com/BEQchnwLiP — 𝐵𝑒𝓃 ❤️⚔️💙 doctormaster lockdown (@reybenx) January 6, 2020

The #BenSoloChallenge from a tiny sick Ben Solo who wanted to join in. pic.twitter.com/9kISmcVdBR — Ella (@ObiwanxKannoli) January 6, 2020