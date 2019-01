Captan a Bill Gates haciendo fila para comprar hamburguesas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Imagina que un día sales a comprar una hamburguesa y te encuentras con alguien totalmente inesperado, y no hablo a tu ex novio o ex novia, me refiero a una persona famosa y multimillonaria tipo Jeff Bezos, dueño de Amazon, o al mismísimo Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Pues varios comensales de un local de hamburguesas en Seattle, Estados Unidos, se encontraron el la fila con Bill Gates, fundador de Microsoft, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

En redes sociales fue difundida la imagen donde aparece Gates, cuya fortuna es de más de 95.5 billones de dólares, haciendo fila para poder comprar una hamburguesa.

Un usuario de Facebook y ex empleado de Microsoft, fue quien subió a las redes sociales la fotografía y rápidamente se volvió viral.

“Cuando vales aproximadamente 100,000,000,000 de dólares, estás detrás de la mayor organización caritativa del mundo y esperas en la fila por una hamburguesa, papas y coca en Dick, como el resto de nostros…”, comenta el usuario en el pie de foto.

Gates aparece vistiendo un suéter guinda, pantalón gris, tenis negros y sus característicos lentes; esperando, con las manos en los bolsillos.

Así que ya lo sabes, casual y un día te encuentras con alguien famoso y multimillonario en la fila de los tacos o tortas...