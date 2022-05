“El Bronco” asegura que no huyó y fue detenido con engaños

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” compartió una carta, donde asegura que el día de su detención no huyó como se dijo el pasado 15 de marzo y que fue aprehendido mediante engaños.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Calderón emitió una serie de tuits donde explica “la verdad de su detención”, con la que espera que la gente juzgue nuevamente.

El excandidato presidencial mencionó el pasado 15 de marzo, salió de Paredón, Coahuila, para dirigirse a su casa de “García”, pero también informa que en todo momento era escoltado por elementos del gobierno con vehículos rastreables.

Luego de llegar a Nuevo León, pasó por dos amigos para ir al rancho de otro conocido, en donde tendrían una reunión.

Llegando al lugar, abandonó su transporte para subirse al de su amigo, a su vez los escoltas lo siguieron durante el recorrido.

Sin embargo, momentos antes de llegar a su destino los escoltas los pararon, pues le aseguraban que más adelante de la carretera la policía mantenía un encuentro con un grupo delictivo.

El Bronco relata que esperaron alrededor de media hora en la orilla de la carretera.

Luego de 20 minutos más, llegó una patrulla y un carro con agentes ministeriales que se colocaron frente a la camioneta donde iba Jaime Rodríguez Calderón y amigos, ellos no hicieron nada, pues tenían la orden de esperar.

Tras unos minutos más de espera, una persona se acerca al exgobernador de Nuevo León y le informa que tiene una orden de aprehensión en su contra, la cual solo le mostraron de manera digital.