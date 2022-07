Buscan al padre de Musk para procrear "nueva generación de Elons"

Errol Musk, el padre de Elon Musk, ha desatado una nueva polémica, al revelar que recibió una solicitud para donar esperma y crear una "nueva generación de Elons".

Errol Musk, de 76 años y quien hace apenas unos días dijo en entrevista exclusiva con "The Sun" anunció que tiene una hija de tres años con su hijastra Jana Bezuidenhout, afirmó al mismo medio británico que una empresa sudamericana, a la que no identificó, le ofreció la posibilidad de donar su esperma.

"Tengo una empresa en Colombia que quiere que done esperma para fecundar a mujeres colombianas de clase alta porque dicen: ‘¿Por qué acudir a Elon cuando pueden acudir a la persona real que creó a Elon?’" , dijo el sudafricano.

El padre del dueño de Tesla aclaró que no se le ofreció un pago por sus servicios, pero sí otros beneficios si acepta.

"No me han ofrecido dinero, pero sí viajes en primera clase y alojamiento en hoteles de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas" .

Cuestionado sobre si aceptaría donar su esperma, respondió: "¿Por qué no?" .