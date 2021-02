Cajero fitness cautiva las redes sociales y lo llaman #CrushChedraui

MÉXICO.- ¿Te haz preguntado por qué a tu pareja le gusta ir tanto a Chedraui?... Creo que ya te tengo la respuesta.

A través de redes sociales se hizo tendencia el #CrushChedruai luego que alguien le tomara una foto a un cajero bastante fitness que sin duda ha llamado la atención tanto de mujeres como de hombres.

El atractivo chico no se dio cuenta que fue fotografiado mientras realizaba su trabajo, sin embargo, esto no fue impedimento para no mostrar su mejor perfil ante la cámara.

El cajero de Chedraui levantó las pasiones y hasta los celos en redes sociales, y como era de lógico los memes no se hicieron esperar.

Uyyy prefiero ir yo al super si va mi esposa se puede encontrar a cierto cajero jejej #CrushChedraui @Chedrauioficial pic.twitter.com/BtZqKyZYcy — Mario R. Moreno (@ikkaro_soul) February 10, 2021

Hasta el momento, se desconoce la ubicación del Chedraui donde se tomó la fotografía que provocó un sin fin de reacciones en internet.

