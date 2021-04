Cámara graba como un hombre rompe un mural de la Virgen de Guadalupe

Un hombre dañó con un mazo un mural de la Virgen de Guadalupe pintado en los azulejos de una iglesia de Los Ángeles.

El hombre fue grabado por cámaras de seguridad cuando perpetró el acto antes del amanecer del 21 de abril en la iglesia de St. Elisabeth, en el barrio de Van Nuys. El daño se centró en el rostro de la imagen.

El sitio web de la parroquia publicó fotos del daño y comentó que el acto de vandalismo es "uno de nuestros momentos más tristes", además de lo que las personas han sufrido durante esta pandemia.

A Virgin of Guadalupe mural is vandalized and defaced by a man with a sledgehammer. Now the pastor and parishioners at a Van Nuys church are asking for prayers and your help identifying the man. The story on @CBSLA 6pm. @lapdVanNuysDiv @Patharveynews pic.twitter.com/bWG15iiiKD