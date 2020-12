Cámara con inteligencia artificial confunde balón con calva del árbitro

Ciudad de México- La transmisión de un partido que sucedió en Escocia se vio arruinada cuando una Inteligencia Artificial confundió el balón con la calva del árbitro.

Dado que la pandemia estaba impidiendo que los fanáticos asistieran a los juegos, el club anunció que transmitiría en vivo los partidos utilizando un sistema de cámara automática con "tecnología de rastreo de pelota mediante Inteligencia Artificial" con la intención de asegurarse que la gente siempre tuviera la mejor vista de la acción.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo el sistema de la cámara repetidamente confundió la cabeza calva de un juez de línea con el balón de fútbol. Era como si la Inteligencia Artificial se hubiera convencido de que no había algo más interesante en el juego que la cabeza del árbitro por lo que le hacía zoom una y otra vez.

La situación era tan mala que el comentarista del juego tuvo que disculparse por el mal funcionamiento de la cámara en un momento.

Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the AI cameraman kept mistaking the linesman's bald head for a football.https://t.co/BsoQFqEHu0 pic.twitter.com/GC9z9L8wHf