Redes sociales se 'encienden' tras boda de Camila Fernández, hija del 'Potrillo'

MÉXICO.- La hija de Alejandro Fernández, Camila y Francisco Barbas se casaron el pasado sábado 1 de agosto en la Parroquia San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco, luego de nueve meses de noviazgo.

La boda sorprendió a todos debido a que se dio muy rápido y se efectuó en medio de la pandemia del Covid-19. Pero lejos de recibir felicitaciones por parte de sus seguidores, le llovieron críticas a pesar de que en la ceremonia se respetaron las medidas sanitarias.

A través de las redes sociales, los internautas le dedicaron algunos mensajes en donde consideran que fue un acto de irresponsabilidad el haberse casado en tiempos delicados.

Por situaciones así, es que vamos para un segundo confinamiento... el dinero no te hace inteligente y precavido. El señor Alejandro Fernández le vale madre la pandemia, solo quiere embriagarse.

Luego se quejan de que los contagios por el covid19 siga en aumento.

La boda de la hija de Alejandro Fernández es la boda de la frivolidad y de la ignorancia. La familia de @alexoficial se burló de millones de mexicanos que han hecho un esfuerzo enorme por cuidarse y cuidar a los demás.



Es claro que no es culpa de Gatell que los contagios sigan. pic.twitter.com/Sa3BjkC30r — El Rey 🇷🇺 (@ElReyTuitero) August 3, 2020

Oye pelonetas de mierda, Enrique Alfaro. Rata asquerosa! QUÉ ES ESTO?? Mataste a un albañil por no usar cubre boca. Pero le lames lo huevos a Alejandro Fernández consintiendo la fiesta q' hace su hija en plena pandemia???

En plena crisis por la pandemia y con el numero de contagios al alza, ayer se casó la hija del cantante Alejandro Fernández, Camila. Con misa y fiesta por todo lo alto.

La imprudencia y necedad de la gente hace que no se le vea el final a esta pandemia. ¿Qué parte no entienden? pic.twitter.com/865KBweX5e — MadreMIPserable (@MPserable) August 2, 2020

Sin embargo, el cantante de "Me dediqué a perderte", "Mátalas", "Caballero", entre otras más, en las imágenes se mostró feliz de ver a su primera hija llegar al altar, aunque reconoció que cuando se enteró de la noticia le entró nostalgia al ver las fotos de Camila cuando ella era pequeña.

A inicios de este año, la nieta de Vicente Fernández, quien no acudió a la ceremonia, aseguró que estaba enamorada de su ahora esposo, pero que no tenía en mente casarse ya que no se sentía preparada para dar el gran paso.

