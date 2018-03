Camión derrama 60 mil botellas de cerveza en Florida

Agencia

FLORIDA.- Un desventurado conductor de camión derramó aproximadamente 60 mil botellas de cerveza de la marca Busch en la autopista l-10 del estado de Florida, EE.UU., informa Wear.

La propia empresa Bush se hizo eco de la noticia, llamándola una "terrible tragedia"...

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana, cuando el camionero Michael Nolan Powell, de 44 años, se salió de su carril y fue a dar en la cuneta lateral mientras transitaba por el condado de Okaloosa, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad de Carreteras de Florida, citado por el medio.

Como resultado, su camión quedó volcado sobre el lado del pasajero, con gran estruendo de botellas de cerveza que se rompían unas contra otras o caían del remolque. El comunicado también indica que Powell sufrió heridas leves en el incidente y que fue citado por descuido al manejar.

La oficina del sheriff del condado de Okaloosa reportó el incidente en su cuenta de Facebook, no sin sentido del humor: "Afortunadamente, solo lesiones menores, que fueron tratadas en la escena, pero a la cerveza no le fue tan bien".

Thanks to all of those who have reached out to comfort the Busch family in our time of need. A terrible tragedy. https://t.co/yZ3lmtyhrG