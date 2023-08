Canadá: Emiten alerta por millones de abejas que escaparon de camión

La policía al oeste de Toronto emitió una alerta este miércoles a los conductores que mantuvieran las ventanillas de sus automóviles cerradas después de que dieron a conocer que unas cajas que transportaban cinco millones de abejas cayeran de un camión.

Autoridades de Halton informó que recibió una llamada aproximadamente a las 6:15 am, señalando que estos insectos habían caído sobre Guelph Line, en Burlington, Ontario.

Fue "una imagen sumamente impactante", mencionó el oficial Ryan Anderson

"Había cajas literalmente en la carretera y enjambres de abejas volaban por ahí", indicó. "El primer apicultor que llegó al parecer recibió varias picaduras".

Elementos policiales aconsejaron a los automovilistas de cerrar las ventanas al pasar y a los peatones evitar la zona.

Alrededor de una hora después de que la policía publicó un aviso en las redes sociales, varios apicultores se pusieron en contacto con la policía y ofrecieron ayuda.

Al final llegaron seis o siete a realizar esta labor, resaltaron autoridades.

Aproximadamente a las 9:15 am autoridades señalaron que casi todas las 5 millones de abejas habían sido recolectadas de manera segura añadiendo que las cajas estaban siendo retiradas.

Dejaron algunas cajas para que las que no habían sido reunidas regresaran a ellas por su cuenta.

Una colonia de abejas en verano tiene entre 50 mil y 80,000 abejas, de acuerdo con el Consejo Canadiense de la Miel.

**UPDATE** Thanks to the overwhelming response from beekeepers coming to help we expect the scene to be clear in approx. 30 mins. The majority of the bees have been safely collected and crates will be hauled away. https://t.co/rCT0Hyyt4U

However we will be leaving some crates behind for the bees to naturally return to.

We continue to ask pedestrians avoid the area and that residents do not approach or touch the crates being left behind for the bees. They will be collected once the bees have returned.

Thank you