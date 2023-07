Cancelan a Javier Ibarreche, internautas critican su reseña de Barbie

Javier Ibarreche se ha consolidado como uno de los tik tokers mexicanos más queridos por parte del público, su carrera en redes sociales creció rápidamente y llamó la atención de televisoras y estudios de cine.

El influencer de 29 años suele compartir sus opiniones sobre los estrenos más importantes tanto en televisión, plataformas streaming y las producciones cinematográficas.

Sin embargo recientemente sufrió su primera “cancelación”, luego de que compartiera sus impresiones de la cinta live action de Barbie, el filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, se ha consolidado como uno de los mayores éxitos del 2023.

En su Tik Tok Ibarreche declaró “seguro de quienes la van a amar, estoy seguro de que hay quienes la van a odiar. Yo genuinamente la pasé bien y creo que hasta ahí. No todo es blanco y negro a veces es rosa”.

Aunque señaló que maneja temas como los roles de género, imposición de estándares de belleza y los roles de los Kens en Barbieland a su parecer es muy repetitiva por lo que no lo impresionó.

Javier comentó en su reseña "Llegó un punto, y esto es completamente percepción personal, que la película yo sentí que le daba vueltas al mismo tema. Y en el proceso de darle vueltas a lo mismo hay personajes que de plano quedaron de adorno".

Hasta ahí parecía que sería un video más sin mayor trascendencia, sin embargo internautas principalmente mujeres empezaron a escribir comentarios negativos.

Pidiendo su cancelación, acusándolo de no realizar un análisis más detallado del filme como usualmente lo hace con otras producciones.

Algunas detractoras fueron mucho más y empezaron a dedicarle la canción “The Man” de Taylor Swift, aludiendo que probablemente no entiende la perspectiva femenina, ni las experiencias que tienen que atravesar, además de que el tema de la artista menciona como la sociedad tiende a magnificar las acciones de los hombres a la par que minimiza las que realizan las mujeres.

En redes sociales las usuarias escribieron frases como “se me cayó un héroe” “no entendió el filme” “tenía que ser hombre”, “esas criticas son las realmente repetitivas”.

Habrá que esperar para analizar las repercusiones de estos eventos, el influencer de 29 años estaba atravesando un momento importante TV Azteca lo llevó a la edición 2023 de los Premios Oscar como conductor invitado.

Este año participó en el doblaje de importantes producciones prestando su voz a Mirage en Transformers: El despertar de las bestias y al villano “La Mancha” en la película animada Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Ignorando si les parece o no las reseñas de Javier Ibarreche, estos datos que dio al final de su último video prueban que si nos organizamos, the girlies CAN rule the 🌍 #Barbie pic.twitter.com/D7X0aRBo4b