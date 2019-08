Canción de Metallica salva a mujer del ataque de un puma (video)

Agencia

CANADÁ.- Una mujer compartió la peligrosa situación que vivió en un paseo rutinario en Vancouver (Canadá), cuando se salvó de ser atacada por un puma al ahuyentarlo con una canción de la banda Metallica.

De acuerdo a RT, el hecho sucedió el pasado 23 de julio, mientras Dee Gallant, de 45 años, se encontraba paseando con su perro en un bosque de la región, cuando el puma apareció y comenzó a acecharlos.

La mujer trató de espantar al felino, que llegó a acercársele a 15 metros, agitando los brazos y lanzando gritos, pero sus esfuerzos fueron en vano: el animal seguía parado frente a ellos con una mirada fija, tal como muestran las imágenes que ella misma grabó.

No fue hasta que decidió dejar de filmar para acceder a la biblioteca de música de su teléfono y seleccionó la canción 'Don't Tread On Me' ('No me pisotees') de la banda estadounidense Metallica que el felino cejó en su empeño. "Pensé que [la canción] era perfecta porque daba el mensaje que quería enviar, y es una canción que suena realmente intimidante", aseguró.

La mujer contó que puso la canción y levantó el teléfono en el aire. "Tan pronto como escuchó la primera nota, salió corriendo. Se había ido", relató.

Gallant admitió que se encontraba nerviosa después del encuentro, pero también cuando ya había perdido de vista al puma, y aseguró que se mantuvo cautelosa durante todo su regreso a casa.

La mujer indicó que se siente agradecida con la banda de 'thrash metal', cuyos integrantes ya han conocido su historia. A través de su cuenta de Facebook Gallant ha hecho saber que ha logrado comunicarse con James Hetfield, el vocalista del grupo.