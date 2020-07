¡Increíble! Policías capturan a canguro saltando en calles de Florida

FLORIDA.- Los oficiales de policía capturaron a un sospechoso que rebotaba en un vecindario de Fort Lauderdale, Florida el jueves por la mañana.

Después de recibir una llamada sobre un canguro que se saltaba en el área, las autoridades lograron capturarlo y colocarlo en una patrulla. La agencia publicó una foto del canguro en Twitter.

Who caught a glimpse of #FLPD’s newest mate hoping through our community this morning?



Officers in District 2 worked together to safely capture this kangaroo and turn it over to the South Florida Wildlife Center. pic.twitter.com/y4rZ5QQApS