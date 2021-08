¿Canibalismo? Captan a vaca "comprando" en un McDonald's

MARSHFIELD, Wis. (AP) - Una vaca fue vista adentro de un automóvil en un McDonald's de Wisconsin

Jessica Nelson de Mosinee se detuvo en el drive-through en un McDonald's en Marshfield el jueves pasado y dijo que miró a una vaca en el asiento trasero de un carro.

“Pensé que era falso al principio. ¿Quién pone una vaca en un Buick? dijo a The Associated Press el viernes. "Entonces toda su cabeza se movió".

Rápidamente tomó su teléfono y grabó un video del bovino.

A cow was spotted moo-ving through a drive-thru lane at a McDonalds in Marshfield, Wisconsin.

