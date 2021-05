Cantante olvida la letra del Himno Nacional en el regreso de la LMB

Ciudad de México.- La cantante regia Marisol Castillo olvidó la letra del Himno Nacional Mexicano en el juego inaugural de la serie entre Unión Laguna y Bravos, disputado en León.

Hace algunos días el equipo guanajuatense dio a conocer que Castillo sería la encargada de cantar el Himno en el arranque de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

La equivocación fue compartida en redes sociales, en donde se muestra como al entonar la segunda estrofa del himno, la regiomontana olvida la letra y entrelaza los versos para luego tararear la canción.

Tras el error, en las redes sociales criticaron a la también conductora.

Por su parte, Marisol Castillo reconoció su error y explicó en Twitter que se “distrajo” ya que mucha gente le gritaba que no la escuchaba, además agregó que los nervios la traicionaron y perdió la concentración.

Así mismo pidió una disculpa y alentó a los “Bravos” en su juego inaugural contra la Unión Laguna.

Una disculpa, les quede mal. A pesar que ya lo había cantado en otro estadio, los nervios me traicionaron. Cuando te caes, no hay de otra más que levantarte.

Me distraje, al ver que las personas me decían que no se oía 😌 falta de concentración de mi parte.