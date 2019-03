Captan a hombre dormido en Tesla que viajaba a 120 Km/h (video)

Agencia

CALIFORNIA.- Seth Blake, guitarrista de la banda de metal Wage War, fue testigo durante cerca de 10 minutos el modo en que un hombre dormitaba al volante de un auto Tesla que viajaba a unos 120 kilómetros por hora por una autopista de California (Estados Unidos), informan medios locales.

Durante parte de ese trayecto, el testigo puso su vehículo al lado del modelo de la compañía de Elon Musk, que parecía circular con el sistema de piloto automático activado y comprobó que solo miró un momento a su alrededor.

Posteriormente, Blake compartió en las redes sociales un video que captó esa situación y explicó que había pedido a su pareja que filmara al chofer del otro automóvil: "Noté que estaba encorvado en su silla y pensé: '¿Está durmiendo?'".

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. 😳😴 pic.twitter.com/RQD2LBSnGh