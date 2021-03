Captan momento en el que Joe Biden se tropieza al subir las escalera del Air Force One

Al momento de abordar el Air Force One este viernes, el presidente Joe Biden se tropezó varias veces al subir las escaleras, este hecho se viralizó en las redes sociales.

En el video se puede ver al presidente Biden subiendo las escaleras rojas del avión presidencial, cuando, se tropieza varias ocasiones ante los camarógrafos que se encontraban grabando.

El líder norteamericano, de 78 años de edad, ha conseguido mantenerse agarrado a la barandilla y pronto ha recuperado el equilibrio.

Biden catando cavaco para subir as escadas do Air Force One pic.twitter.com/6o6T1VnQus