Capturan momento en que un rayo parece impactar en la Estatua de la Libertad (VIDEO)

NUEVA YORK.- Por medio de un video publicado en Twitter se viralizó el momento en que un rayo cayó muy cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos.

Este suceso se dio debido a que la semana pasada se registró una fuerte tormenta en la ciudad apodada como "La Gran Manzana".

El material audiovisual muestra un panorama completamente obscuro y cómo varios destellos atraviesan el cielo detrás de la histórica estatua. Este clip fue capturado por una persona que se encontraba en el muelle de la 'isla Ellis', un islote ubicado en el puerto de Nueva York, en la zona superior de la bahía próxima a Nueva Jersey.

"El mejor video que he grabado", posteó el autor de la grabación.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO