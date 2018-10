Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En el mundo tecnológico se ha perdido un poco de sentido humano? ¿Donde quedaron esas conversaciones cara a casa?, ahora todo es mediante nuestro celular y pensando en esto, científicos de la Universidad Paris - Saclay y la Sorbona en Francia, crearon un dedo robótico que acaricia tu mano mientras usas el terminal.

Se llama MobiLimb y es un dedo robótico que se adhiere al teléfono y te da masajes y caricias mientras lo estás utilizando.

Este peculiar invento ha sido creado por el investigador de interacción humano-computadora Marc Teyssier y se busca crear un poco más de interacción entre el usuario y su teléfono, indicó el portal de noticias Excélsior.

El dispositivo se engancha al smartphone a través del puerto USB y funciona gracias a un microcontrolador Arduino y cinco servomotores que están dentro de su carcasa impresa en 3D.

También te puede interesar: Descubre a su marido en el metro con otra y 'enloquece' (Video)

Aunque parece sacado de una película de terror o ciencia ficción, este dedo es capaz de arrastrar el teléfono por una superficie. Se trata de una función pensada para que el móvil se acerque por si solo a su propietario.

Sin duda que existirán muchos interesados en este peculiar dedo, aunque no deja de ser algo aterrador.

Stelarc: Third Hand (manufactured in 1980)

Mobilimb attachment for smartphone (2018) pic.twitter.com/RMtuMTgZMH