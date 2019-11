Carro pierde el control y sale volando de un puente (Vídeo)

Agencia.-

INDIA.- Una terrible tragedia sorprendió a todos a en la ciudad de Hyderbad en la India, el trágico suceso fue protagonizado por un automóvil color rojo que salió volando de un puente vehicular.

El carro iba a exceso de velocidad como se puede observar en el clip, el cual sería la causa principal por la que este vehículo saliera disparado por el aire y cayendo en una calle llena de transeúntes.

Una mujer que esperaba el transporte público junto con su hija, falleció a consecuencia de los golpes.En el vídeo también se puede observar como una chica se salvó de ser aplastada por una señal de tránsito.

Los medios locales informaron que el conductor y dos de sus acompañantes resultaron heridos ya que las bolsas de aire se activaron justo a tiempo.

A #Volkswagen flew off newly opened #BiodiversityFlyover and fell on people standing below; car was travelling at 104 kmph; woman killed, driver survived thanks to airbags, 4 injured; 2 new cars parked below also damaged; footage cinematic, dramatic reality is frightening @ndtv pic.twitter.com/YNRAdxQEGs